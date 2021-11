Famille royale : pour le prince Harry, le terme "Megxit" est misogyne

2020 était une année compliquée pour Meghan Markle. L'ex duchesse de Sussex avait notamment dû faire face au "Megxit", contraction de "Meghan" et "exit" sur le modèle du concomitant "Brexit". Le 8 janvier 2020, Harry et elle avaient annoncé prendre leurs distances de la famille royale avant de renoncer officiellement à leurs titres de duc et duchesse du Sussex.

L'information a valu au couple un lot de critiques acerbes, en particulier visant Meghan Markle qui est même la cible de son propre père. Le terme "Mexgit" était alors devenu viral. Ce mardi, le prince Harry a donné une interview au magazine Wired à New York, relayée par BFMTV, dans lequel il dénonce une expression "misogyne".

"La désinformation est une crise humanitaire mondiale. Le terme 'Megxit' était, ou est un terme misogyne qui a été créé par un troll, puis amplifié par les correspondants dans le monde entier, et qui a pris encore et encore de l'ampleur dans les médias grand public. Mais tout cela a commencé avec un troll", dit-il.