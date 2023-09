Pourquoi Michael Jackson est entré dans la légende grâce à la France ?

Ce mardi 26 septembre, le fameux chapeau porté par Michael Jackson lors de son interprétation de Billie Jean en 1983 est mis aux enchères par la maison Drouot. Et si l'auteur-compositeur-interprète est entré dans la légende après ce titre, la France n'y est pas totalement étrangère. D'autant que ce n'est pas le seul élément dont l'histoire est intimement lié à l'Hexagone.

Effectivement, il y a bien un lien entre cette prestation du milieu des années 1980 où il a porté pour la première fois ce fameux couvre-chef et la France. Le nom de ce chapeau, c’est un "Fédora". Un nom bien français ! S'il est né en Italie, créé en 1857 par Giuseppe Borsalino, c’est la grande dramaturge française Sarah Bernhardt qui lui a donné son nom.

Elle le portait régulièrement sur scène. Elle, la féministe avant l’heure, qui aimait les looks androgynes, dans l’une de ses plus célèbres pièces, écrite par Victorien Sardou en 1882. Son titre est le prénom de l’héroïne : Fédora. Un "fédora" porté, depuis, par Humphrey Bogart, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Indiana Jones ou encore... Michael Jackson. À chaque fois, c’est le même chapeau : la nuance est la façon dont on rabat les bords ou pas.

Un chapeau "Fedora" porté par Michael Jackson et mis aux enchères. Crédit : Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Le moonwalk... ou la "Marche contre le vent"

Et ce n’est pas tout ! Le moonwalk qui a aussi fait la renommée de Michael Jackson est une invention française ! Si Michael l’a piqué à des danseurs de rue observés à Harlem, son origine, il la connaissait. Elle remonte à bien plus loin dans le temps.

À l’origine, on l’appellait la "Marche contre le vent". Un mouvement inventé par le mime et chorégraphe français Étienne Decroux. Il fut le professeur d'un certain mime Marceau. Il est le premier à avoir popularisé ces pas glissés vers l’arrière dans un show télé en 1953. Trente ans pile avant le moonwalk. Or, le mime Marceau était l'une des idoles de Michael Jackson !

Quand il avait 13-14 ans, il était allé le voir en cachette lors de ses passages aux États-Unis. Il y a donc vu à l’époque "La Marche contre le vent". D’ailleurs quand il est venu en 1997 à Paris pour inaugurer sa statue au musée Grévin, Michael a demandé à voir deux personnes : Marlene Dietrich et le mime Marceau. Avec qui il a fait quelques pas de danse devant sa réplique en cire... mais cette fois pas de moonwalk !