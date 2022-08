Quand Lady Diana demandait à Michael Jackson de chanter "Dirty Diana"

Avant un soir de juillet 1988, Lady Diana et Michael Jackson n'avaient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Lancé dans une tournée mondiale après la sortie de son album Bad, le "Roi de la Pop" a réalisé une série de concerts au stade de Wembley à Londres. Et pour l'un de ses shows dans la capitale britannique, l'interprète de Smooth Criminal a reçu la visite du prince Charles et de son épouse Diana, grande fan de Michael Jackson.

Durant cette tournée mondiale, "MJ" a évidemment interprété les plus grands tubes de sa discographie, dont le morceau Dirty Diana, issu de son dernier album. Et à l'occasion de la venue du couple princier, Michael Jackson avait décidé d'enlever cette chanson en signe de respect pour Lady Di. Ce morceau ("Sale Diana" en français) ne parlait pas de la princesse mais de certaines fans que le chanteur a pu rencontrer à travers ses concerts aux quatre coins de la planète.

Lady Di fan de "Dirty Diana"

Et avant d'entrer sur scène pour faire son show, une rencontre entre le couple princier et Michael Jackson a lieu dans les coulisses. À cette occasion, la princesse Diana et le chanteur ont l'occasion d'échanger quelques mots. En 1997, dans une interview, the King of Pop a dévoilé le contenu de ces échanges. Lady Di a demandé à Michael Jackson s'il comptait interpréter Dirty Diana lors du concert. Face à la réponse négative du chanteur, la princesse qui aimait beaucoup le morceau a imploré l'artiste de l'incorporer dans son show. Un vœu exaucé.

À la suite de cet épisode, une amitié serait née entre les deux icônes. "Je crois que personne n'a été plus harcelé qu'elle et moi", avait décrit le chanteur au sujet de Lady Di. Sa mort avait d'ailleurs beaucoup affecté l'artiste, contraint de reporter un concert en Belgique après avoir appris la mort de la princesse, décédée dans un accident de voiture dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Décédé en juin 2009, Michael Jackson aurait lui fêté ses 64 ans ce lundi 29 août.

