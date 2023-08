Michael Jackson : accusé d'abus sexuels sur mineurs, une cour d'appel relance les poursuites

Quatorze ans après sa mort, Michael Jackson est toujours dans le viseur de la justice américaine. La cour d'appel de Californie a autorisé deux victimes présumées de la star, Wade Robson et James Safechuck, qui accusent le "King of Pop" d'abus sexuels alors qu'ils étaient mineurs, à porter plainte contre deux des sociétés qu'il possédait, MJJ Productions et MJJ Ventures, pour complicité.

Les deux victimes présumées vont être entendues par la justice près de trois décennies après les faits, rapporte le média américain People. Les trois juges californiens ont autorisé Wade Robson et James Safechuck à poursuivre les deux entreprises de Michael Jackson. Si un procès a lieu, les avocats des plaignants devront prouver d'une part que la célébrité a abusé les jeunes garçons durant les années 1980 et 1990, et que les employés de MJJ Productions et MJJ Ventures, ne sont pas venus en aide aux petits garçons et qu'ils étaient même complices de ces abus.

Un "prédateur pédophile"

Dans le documentaire explosif de quatre heures, Leaving Neverland, les deux hommes désormais âgés de 40 et 45 ans, racontaient avoir subi des abus sexuels à partir de l'âge de 7 et 10 ans. Les faits auraient notamment eu lieu au sein du ranch de la star, appelé Neverland, en référence au pays imaginaire dans Peter Pan. Ils décrivaient Michael Jackson comme un prédateur pédophile et l'ont accusé de violences psychologiques et sexuelles.

Wade Robson et James Safechuck ont pourtant porté plainte en 2013 et en 2014, mais les deux enquêtes ont été rejetées à cause du dépassement du délai de prescription. Dorénavant, une nouvelle loi mise en place en Californie allonge ce délai pour les mineurs victimes d'agressions sexuelles. Jordan Chandler et Gavin Arvizo ont également accusé la célébrité de faits similaires, en 1993 et 2003, alors qu'ils étaient âgés de treize ans. Pour le premier, les charges ont été abandonnées suite à un accord de 25 millions d'euros, et la star a été acquittée en 2005 pour le second.

