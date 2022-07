Michael Jackson : pourquoi 3 de ses chansons ont disparu des plateformes de streaming

Michael Jackson fait encore l'actualité. Les titres Breaking News, Monster et Keep Your Head Up de la discographie de l'artiste américain, décédé en 2009, n'apparaissent plus sur les plateformes de streaming. Une décision annoncée mercredi 6 juillet par la maison de disques Sony et les ayants droit du King of Pop.

Issues de la compilation Michael sortie quelques mois après la mort du chanteur, les trois chansons étaient au centre d'une grosse polémique. Certains fans et plusieurs membres de la famille Jackson soutiennent que la voix sur ces morceaux n'est pas celle du chanteur mais la voix de Jason Malchi, un autre chanteur américain. Une information démentie par Sony qui précise dans un communiqué que "cette décision n'a rien à voir avec l'authenticité de ces titres". La maison de disques et les ayants droit ont expliqué avoir décidé de retirer ces chansons car il s'agissait de "la plus simple et de la meilleure façon de laisser les débats autour de cette chanson derrière nous, pour de bon".

L'album Michael était présenté comme un album composé uniquement de chansons inédites. L'icône de la pop aurait travaillé sur ces morceaux en 2007. Et pour les fans de l'album, les sept autres titres de la compilation sont encore disponibles.

Malgré sa mort, les légendes autour du chanteur de Thriller ou de Billie Jean continuent de fasciner les fans. Un biopic sur la vie de l'artiste devrait prochainement voir le jour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info