Pourquoi Sarah Bernhardt a été Madonna avant Madonna ?

Sarah Bernhardt que Victor Hugo surnommait "La Voix d'or", pour qui Jean Cocteau a inventé l'expression "Monstre sacré" et dont George Sand disait "c'est une Madone", a été la première star internationale. Tout ce qu'a fait Madonna, Sarah Bernhardt l'a fait avant elle ! Par exemple, faire le buzz, créer le scandale.



Avant Madonna, Sarah Bernhardt a multiplié les excentricités pour attirer l'attention. Comme ce zoo qu'elle avait chez elle, un loup, un guépard, une tortue à la carapace recouverte de pierres précieuses. Un boa qui est mort étouffé en avalant des coussins. Et surtout Ali Gaga !

Pas Lady Gaga mais Ali Gaga, un alligator à qui elle fait boire du champagne. Sans oublier ce cercueil en bois rose installé chez elle dans lequel elle se fait photographier les yeux clos comme si elle était morte. Photo qui va faire le tour du monde. Et lui permettre d partir dans une grande tournée internationale. Sydney, Londres, Rio, où façon Elton John, elle se déplace avant 80 malles. New York où les hommes jettent leur manteau devant elle juste pour qu'elle marche dessus. Un jour à Dallas, un cow-boy sans billet rentre même dans la salle archi-comble, un pistolet à la main, hurlant : "J'ai fait 400 kilomètres à cheval pour la Bernhardt, je la verrai !"

Sarah Bernhardt, un sex symbol

Avant Madonna, cette féministe acharnée a revendiqué une sexualité débridée. Elle en a bien profité : Victor Hugo, Léon Gambetta, Napoléon III, le roi Édouard VII et bien des centaines d'autres ont défilé dans son lit. Y compris des femmes. Elle qui disait, "l'amour, c'est un coup d'œil, un coup de reins, et un coup d'éponge..."

Femme libérée mais femme engagée aussi. Elle a soutenu Louise Michel, Zola dans l'affaire Dreyfus, s'est prononcée contre la peine de mort et a fait une tournée aux USA en 1916, juste pour convaincre le gouvernement américain de s'engager dans la Première Guerre mondiale. Ce qu'il va faire. Et oui, Sarah Bernhardt était une influenceuse avant l'heure. Avec des comportements d'influenceuse.



Elle a été en effet la première vedette à recourir à la chirurgie esthétique, un petit lifting, ça nous renvoie à Madonna. Et aussi à faire fructifier son image dans la publicité et des produits dérivés comme de la poudre de maquillage ou de l'absinthe. Ce qui ne l'empêchera pas de finir ruinée. Obligée de vendre biens et bijoux. Mais pas sa jambe qu'on lui avait amputé à cause d'une gangrène et qu'un riche Américain voulait acheter pour la faire empailler et l'exhiber partout aux États-Unis.

Elle a d'ailleurs terminé sur scène, en jouant assise, d'où le surnom de Mère Lachaise. Qui a rejoint le Père du même nom, acclamée par un million de personnes. Des funérailles dignes de ce qu'elle était : une star !

