VIDÉO - Le musée Grévin fait peau neuve et mise sur la visite interactive

publié le 09/02/2019 à 08:50

S'essayer aux peintures rupestres, combattre au côté de Vercingétorix, descendre les Champs-Elysées avec le Général de Gaulle... Dès samedi, le musée Grévin, "Panthéon de cire", proposera une "immersion interactive" dans l'Histoire de France et l'actualité.



"D'un musée à voir, nous allons passer à un musée à vivre", résume à l'AFP Yves Delhommeau, directeur général de l'institution touristique parisienne créée en 1882.

À une époque où la photo et le cinéma étaient encore réservés à l'élite, le journaliste Arthur Meyer, directeur du quotidien Le Gaulois s'est associé avec Alfred Grévin, dessinateur et sculpteur, pour créer un musée de cire "permettant au public de mettre un visage sur les personnalités qui font l'actualité". Cent trente-sept ans plus tard, l'esprit des fondateurs est intact.

Une mise à jour pour 4 millions d'euros

Malgré la télévision et Internet, près de 700.000 visiteurs vont chaque année à la rencontre des doubles de cire de personnalités historiques et de célébrités contemporaines. Depuis 2001, mode des selfies oblige, les visiteurs peuvent approcher les personnages pour se photographier à leurs côtés.

Mais ce samedi 9 février, le musée du "vrai-semblant" s'apprête à franchir une nouvelle étape grâce aux technologies multimédias, notamment vidéo, permettant d'interagir avec certaines célébrités et décors, pour une immersion poussée. Une tendance récente sur laquelle misent les professionnels de la muséographie pour attirer le public. Le château de Chambord s'en est récemment équipé.



Quatre millions d'euros ont été investis, selon la direction, pour transformer le musée Grévin dans ses moindres recoins en "machine à remonter le temps" dans un ordre chronologique, offrant un changement radical.

Du Festival de Cannes aux dorures de l'Élysée

Si l'assassinat de Marat dans sa baignoire par Charlotte Corday, celui d'Henri IV dans son carrosse par Ravaillac ou le Palais des Mirages, célèbres mises en scènes du musée, sont toujours là, le nouveau Grévin proposera des tableaux inédits, dont un consacré au Festival de Cannes, invitant les visiteurs à fouler le tapis rouge avec Angelina Jolie, Omar Sy ou Ryan Gosling.



Le parcours conduit le visiteur dans un café typiquement parisien, puis le transporte dans une évocation de la "garden party" de l'Elysée en présence d'Elizabeth II, Mohammed VI, Donald Trump ou Vladimir Poutine.



Pour la première fois, le bureau du président de la République à l'Elysée est reconstitué, avec possibilité de prendre une photo-souvenir avec le double d'Emmanuel Macron, dernière étape avant d'accéder à la salle des commandes de la machine à remonter le temps.

Les amateurs d'Histoire et de littérature seront servis

Le public se retrouve propulsé dans la préhistoire, avant de croiser Vercingétorix et Jules César, puis de cheminer à travers les siècles à la rencontre de Louis XVI à Versailles, avant d'arriver jusqu'au Siècle des Lumières.



Parmi les tableaux inédits, la descente des Champs-Elysées par le Général de Gaulle à bord de sa Jeep, avec un siège libre pour le visiteur, tandis que Brigitte Bardot est de retour à Grévin pour une évocation de 1968 avec Jean-Paul Sartre.



Les mondes imaginaires sont également mis en scène. Du Petit prince à Frankenstein, en passant par les grands héros de BD, petits et grands nostalgiques pourront se photographier en compagnie de leurs personnages fictifs préférés.

Faites la passe à Mbappé ou chantez avec Lady Gaga

Les rencontres avec de grands sportifs sont également mises à l'honneur. Par des effets vidéos, le visiteur est invité à faire des passes avec Kylian Mbappé ou réviser le O-goshi avec le judoka Teddy Riner.



Pour les amateurs de chant, un studio d'enregistrement permet d'entamer virtuellement une "jam session" avec Maître Gim's, au côté de Johnny Hallyday, Lady Gaga ou Ray Charles au piano. Il est également possible de devenir un coach redouté, en s'installant sur les fauteuils pivotants de The Voice, le télé-crochet de TF1.