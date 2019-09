Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry sont-ils visés par une pétition ?

publié le 05/09/2019 à 12:27

Meghan Marke et le prince Harry n'en finissent pas d'essuyer les critiques. Le tabloïd The Daily Mail rapporte que les habitants de la ville de Brighton ont signé une pétition réclamant que le couple royal soit destitué de ses titres de duc et duchesse de Sussex.

Signée par plus de 1.000 personnes de Brighton, elle a été déposée en juillet 2019 par Charles Ross, l'un des responsables de la pétition, au Conseil Municipal de la ville, situé dans le comté de Sussex. Selon lui, les titres de Meghan et Harry sont "moralement faux et irrespectueux envers le comté d'East Sussex", rapporte le Daily Mail.

Concrètement, cette pétition tente de faire accepter au Conseil de la ville que tous les titres royaux ne soient plus utilisés dans des documents et des procédures, car ils sont "totalement antidémocratiques et symbolisent l'oppression du peuple par l'élite aisée", peut-on lire dans le document. Dans cette optique, Charles Ross souhaite aussi que cette pétition contribue à créer un précédent selon lequel Brighton n'offrira plus l'hospitalité officielle "aux détenteurs de titres royaux et aristocratiques".

Le conseil muncipal rendra son verdict en octobre

Cependant, le Conseil ne peut pas priver Meghan et Harry de leur titre, puisque c'est la Reine qui leur a donné, mais il peut décider que le couple ne soit plus appelé le duc et la duchesse de Sussex dans les documents officiels de la ville. Le conseil municipal de Brighton prendra sa décision le 24 octobre 2019. Pour le moment, Meghan et Harry n'ont pas réagi à cette pétition.