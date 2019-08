publié le 29/08/2019 à 17:26

La reine Elizabeth II a fait un geste. Après une année marquée par de nombreux événements officiels et des célébrations au sein de la famille royale, elle a décidé d'augmenter les salaires d'une partie de ses employés entre 1,5 et 4%, et de leur laisser prendre un jour de vacance en plus, à partir d'avril.

Selon le tabloïd The Sun, elle aurait pris cette décision pour féliciter son staff et le récompenser pour le travail fourni lors des nombreux événements, qui ont eu lieu cette année. Entre le mariage du prince Harry avec Meghan Markle, celui de la princesse Eugénie avec Jack Brooksbank et la visite de Donald Trump, les petites mains qui travaillent pour la famille royale ont dû travailler sans relâche, et une partie d'entre eux, pour moins de 56.275 £ par an (62.029 euros).

Près de 400 personnes, parmi les moins bien payées de Buckingham Palace, du château de Windsor, du domaine de Balmoral et de Sandringham pourront bénéficier de ces avantages. Il sont les bienvenus, selon une source qui s'est adressée au Sun : "Les courtiers se sont trop longtemps reposés sur la loyauté et le fait que le personnel adore et respecte la Reine. Pourtant, ils ont perdu beaucoup d'avantages qui compensaient leur faible salaire, donc cette augmentation aide vraiment".

Une augmentation variable, mais nécessaire

Selon The Sun, avant, les employés avaient le droit d'avoir quelques "avantages" écrits dans leurs contrats. "Ils avaient des chambres gratuitement, du savon gratuit, ils avaient même le droit de finir les fonds de bouteilles, laissés après les banquets diplomatiques. Mais tout s'est arrêté. Le facteur agréable a disparu et il y a eu un instant de découragement, mais enfin, cette augmentation a remonté le moral de tout le monde", a expliqué la source royale.

Cette augmentation de 4% ne concernera que les petits salaires des valets, domestiques, majordomes et autres employés qui ont des bilans positifs. Les autres ne bénéficieront d'une hausse de salaire que de 1,5%. Alors que la Reine vient d'accepter la suspension des travaux du Parlement Britannique, elle apparaîtra devant le public au moment où elle prononcera son discours royal le 14 octobre 2019.