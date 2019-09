"Harry Potter" : une école américaine interdit les livres car les sorts seraient "réels"

publié le 03/09/2019 à 18:01

Les 7 tomes des aventures du jeune sorcier ne plaisent pas à tout le monde. Une école du Tennessee vient d'enlever tous les livres Harry Potter de sa bibliothèque pour une raison peu ordinaire : ils donneraient les formules des "sorts et des malédictions" qui pourraient être utilisées à mauvais escient.

"Chaque pasteur à l'autorité canonique de prendre des décisions de cet ordre pour son école paroissiale", a expliqué Rebecca Hammel au média en ligne Tennessean. La superintendante des écoles du Diocèse Catholique de Nashville (dans le Tennessee) a révélé au média local qu'après avoir été contactée par un parent d'élève, le révérend Dan Reehil a envoyé un email dans lequel il demandait que les livres Harry Potter disparaissent du collège privé catholique St Edward.

"Ces livres présentent la magie comme à la fois bonne et mauvaise, ce qui n'est pas vrai. On nous trompe juste habilement. Les malédictions et les sorts utilisés dans les livres sont réels, et quand ils sont lus par un humain, ce dernier pourrait invoquer les mauvais esprits", explique le révérend Reehil. Ce dernier est allé jusqu'à consulter des exorcistes, qui lui ont conseillé de les faire disparaître.

La saga avait déjà été critiquée par des représentants de la religion catholique. En avril, des prêtres en avaient même brûlé des exemplaires en Pologne.

L'auteure J.K.Rowling a décrit les aventures du sorcier Harry Potter dans 7 tomes, de 1997 à 2007. Les livres ont été adaptés en 8 films à succès, entre 2001 et 2011. Aucune suite, reboot ni prequel n'est pour le moment au programme, mais les interprètes de Ron Weasley (Rupert Grint) et de Drago Malefoy (Tom Felton) ont tout de même déclaré qu'ils étaient prêts pour un reboot.