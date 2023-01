Pourquoi Steven Spielberg est devenu millionnaire en consolant un ami ?

Steven Spielberg s’est vu décerner deux Golden Globes mercredi pour son film The Fabelsman, promesse de nouveaux Oscars le 12 mars prochain. L'occasion de revenir sur une anecdote qui a permis au réalisateur de devenir millionnaire. Tout commence en 1977, Spielberg a 29 ans et vient de signer le film alors numéro 1 au box-office de toute l’histoire du cinéma : Les Dents de la Mer. Il est en Alabama, où il tourne Rencontres du 3ème type, et reçoit alors un coup de fil de son meilleur ami, complètement déprimé.

Cet ami est un autre jeune réalisateur qu’il a rencontré 10 ans plus tôt à USC, l’université de cinéma de Los Angeles. Son nom : George Lucas. Ce dernier a commencé le tournage de La Guerre des Étoiles et ça se passe mal. Il revient de 15 jours en Tunisie, la chaleur extrême, les tempêtes de sable, les costumes de R2D2 et C3PO trop petits pour les comédiens qui suffoquent au bout de quelques minutes… L’enfer. En plus Lucas rêvait d’une grande saga de science-fiction et a l’impression de faire en fait un pauvre film pour enfants. Pour lui remonter le moral, Spielberg l’invite donc à passer le week-end avec lui

Ça ne marche pas du tout, ça le déprime encore plus. Lucas est émerveillé en découvrant le tournage de Rencontres du 3ème type. Il dit à son pote Steven que son film va être le plus grand succès de tous les temps. Contrairement à sa Guerre des Étoiles. Spielberg pense, lui, le contraire. Lucas lui propose alors un pari ! Persuadé qu’il voit juste, Lucas offre à Spielberg 2,5% de ce que va rapporter Star Wars en échange de 2,5% de ce que Rencontres du 3ème type va rapporter. Steven accepte. Quelques mois plus tard, La Guerre des Étoiles sort et détrône Les Dents de la Mer. Spielberg paie d’ailleurs une page de pub dans un journal de cinéma pour féliciter Lucas, on y voit R2D2 en train d’attraper le grand requin blanc avec une canne à pêche.

Ce pari lui a rapporté autour de 50 millions d’euros. Et ces 2,5% continuent à rapporter de l’argent chaque année à Spielberg, dont la fortune est estimée aujourd’hui à 4 milliards d’euros. Autant vous dire que Les Dents de la Mer, ben c’est des dents en or ! Et que Steven est définitivement aussi bon en pari qu’en cinéma !

