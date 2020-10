publié le 16/10/2020 à 12:46

Histoires singulières, formats originaux, voix différentes... Le podcast connaît un succès grandissant. 14% des Français (5,3 millions des 18-64 ans) écoutent des podcasts toutes les semaines, selon un sondage réalisé par le CSA à l'occasion du 3e Paris Podcast Festival, qui se tient jusqu'au 18 octobre. Ils étaient 9% en 2019.

Sina Mir, grand reporter à la RTL, revient sur ce phénomène dans RTL Petit Matin. Le journaliste présente également Immersions, le tout nouveau podcast natif de RTL, en écoute en avant-première ce vendredi 16 octobre, à 19h15, au Paris Podcast Festival. Immersions est un podcast de reportage d’une vingtaine de minutes, mensuel, qui offre une plongée au cœur de l’actualité.

"L'idée, c'est de prendre le temps et vous emmener avec nous en reportage, explique Sina Mir. On va vous emmener avec nous dans une manifestation, dans un service d'urgence, en patrouille avec des pompiers ou des policiers. Dans un format assez sonore qu'on veut volontairement sans commentaires pour que vous écoutiez la parole des gens qui font l’actualité."

Et Sina Mir d'ajouter : "On voit votre appétence à regarder tout ça avec votre œil, essayer de vous forger votre propre idée. Là, on va vous laisser vous faire votre propre idée sur un mouvement, une situation".

"Ce soir-là, on sent qu'il y a une identification d'une jeunesse. On sent qu'il se passe quelque chose" Sina Mir





L'épisode d'Immersions présenté au Paris Podcast Festival revient sur la manifestation en soutien à Adama Traoré qui s'est déroulé le 2 juin dernier devant le tribunal de Paris. "Ce soir-là, 20 à 30.000 personnes ont décidé de se rassembler au pied du tribunal de Paris pour le mouvement Black Lives Matter, pour défendre des populations noires contre les violences policières. On est une semaine après la mort de George Floyd à Minneapolis."

Une version radio d'"Immersions" diffusée sur RTL

Sina Mir couvre les manifestations depuis des années, mais ce 2 juin, il se passe quelque chose de différent. "Ce soir-là, on sent qu’il y a une identification d’une jeunesse, de retraités. On sent qu’il se passe quelque chose, souligne le reporter. Et c’est ce quelque chose qu’on laisse les gens raconter dans cet épisode de 20 minutes."

Chaque nouvel épisode d'Immersions sera accompagné d’une version radio diffusée sur RTL. Lundi 19 octobre, dès 7h20, un épisode nous plongeant dans le quotidien d'un lycée professionnel de région parisienne sera proposé en version raccourci sur l’antenne, avec les meilleurs extraits.

Le visuel d'"Immersions" Crédit : RTL originals