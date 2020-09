publié le 10/09/2020 à 10:00

C'est une nouvelle venue dans le monde des applications consacrées aux podcasts. Le Groupe M6 et Prisma Media viennent de lancer une application gratuite consacrée à l’écoute de podcasts baptisée "Audio Now". Une centaine de podcasts français, conçus et créés pour être diffusés directement en ligne, issus des catalogues de Prisma Media, du Groupe M6 et d’éditeurs partenaires sont d'ores et déjà disponibles sur Audio Now. L'occasion pour ces différents médias de vous faire découvrir leurs nouvelles productions comme Les savoirs inutiles de Néon ou Les imposteurs de RTL.



Audio Now s'adaptera à vos goût et vos activités quotidienne pour vous proposer toujours le contenu idéal à écouter à un moment précis. Ces recommandations éditoriales seront guidées par différents indicateurs : les traditionnelles thématiques (divertissement, jeunesse, crime…) pour coller à vos goûts, les moments de vie (au travail, en cuisine, sur la route…) et la durée d’écoute (5 min, 10 min, 30 min…) que vous souhaitez. Une écoute garantie sur-mesure. Cette application gratuite est disponible sur Android et iOS.

L'outil de recherche d'Audio Now