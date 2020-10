publié le 16/10/2020 à 20:30

Depuis le 1er septembre 2020, 12 millions d'élèves ont retrouvé leurs écoles, leurs collèges et leurs lycées après des mois d’absence, de devoirs et de cours à distance entre le confinement et les vacances scolaires.

Des semaines passées souvent sur les écrans pendant le télétravail des parents, de mauvaises habitudes prises, une perte de rythme qu’il faut effacer depuis la rentrée. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de mettre en place un cadre strict, des cours de soutien scolaire et des cellules de veille pour suivre les situations des élèves en difficulté.

C'est cette remise à niveau personnalisée qu'Immersions a voulu capter dans cet épisode. Suivre depuis la rentrée et jusqu'aux vacances scolaires le travail d’élèves, de parents, d'enseignants, d'une psychologue et d'une assistante sociale dans un petit lycée professionnel de la région parisienne pour éviter le décrochage scolaire qu'a pu générer des mois de distance.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Immersions est le podcast de reportage de RTL présenté par Sina Mir, grand reporter au sein de la rédaction. Une plongée au cœur de l’actualité, une immersion totale pour (re)vivre un événement marquant qui s'appuie sur des sons judicieusement choisis, une ambiance forte, des témoignages puissants. Immersions, c’est aussi prendre le temps de revenir sur un événement sans trop de commentaires, en laissant de la place à la nuance pour mieux réfléchir et se laisser surprendre. Un podcast RTL Originals.