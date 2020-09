Le Groupe M6 lance la nuit du podcast : le programme sur RTL, RTL2 et Fun Radio

publié le 28/09/2020 à 15:54

À l’occasion de la journée internationale du podcast le 30 septembre, les radios du Groupe M6 bousculent leur programmation pour proposer à leurs auditrices et leurs auditeurs une nuit de podcasts. De minuit à 4 heures, RTL, RTL2 et Fun Radio diffuseront leurs podcasts natifs incontournables mais aussi les nouveautés de cette rentrée.

L'occasion de découvrir des programmes audio originaux, instructifs, passionnants, avec des signatures fortes : Jean-Alphonse Richard, Catherine Mangin, Christelle Rebière, Philippe Corbé, Thierry Chèze…

Faits divers, société, écologie, histoire du rock, cinéma, sexualité des Français… Une offre de podcasts natifs riche et variée.

Nos podcasts sont disponibles sur l'application RTL, RTL.fr, AudioNow, les plateformes partenaires (Apple podcast, Google podcast) et via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

Ensuite - RTL

Ensuite_795x530

En quelques secondes, un fait d’actualité bouleverse nos vies… Et ensuite, que se passe-t-il ? Chaque vendredi, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière.

Et si la poignée de main disparaissait ? Ce geste est devenu synonyme de danger depuis l’épidémie du coronavirus. Découvrez le premier épisode d'Ensuite, dans lequel Catherine Mangin et Christelle Rebière retracent l’histoire et l’importance de ce geste.

>> À écouter ici

Les Imposteurs - RTL

Les Imposteurs Crédit : RTL

Pendant des mois, parfois des années, des hommes et des femmes, ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifié la société toute entière. Les Imposteurs est une série de cinq épisodes exceptionnels consacrés aux maîtres absolus de la dissimulation et du mensonge. Des doubles vies, fascinantes, dangereuses, toujours secrètes.



Laissez-vous porter par le récit de Jean-Alphonse Richard et découvrez qui sont vraiment Jean-Claude Romand, Frank Abagnale Jr. ou encore Andreas Grassl, alias "Piano Man".



>> À écouter ici

Lis-moi une histoire - RTL

Lis moi une histoire_795x530 Crédit : RTL Originals

Lis-moi une histoire est un podcast hebdomadaire présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.



>> À écouter ici

Les Films Mythiques - Paris Première

Les Films Mythiques 795x530 Crédit : RTL Originals

Comment Forrest Gump est-il devenu mythique ? Quelle est la vraie histoire derrière L'Évadé d'Alcatraz ? Comment est né Il était une fois dans l'Ouest ? Thierry Chèze, journaliste cinéma et "voix des César", raconte l’histoire d’un classique du 7e art diffusé dans la collection Les Films mythiques sur Paris Première.



Dans cet épisode, Thierry Chèze raconte les coulisses de Top Gun, le film d'action culte des années 80 réalisé par Tony Scott, avec Tom Cruise, Kelly McGillis.



>> À écouter ici

Les Français au lit - RTL

Les Français au lit Crédit : RTL

Ils s’appellent Thomas, Florian ou encore Michelarmand. Ils ont entre 25 et 74 ans, habitent à Lyon près d’Orléans, ou en banlieue parisienne. Masturbation, fantasmes, pornographie… Huit hommes se confient sur leur intimité à notre journaliste Marie Zafimehi. Une prise de parole décomplexée et commentée par des expert(e)s, qui permet de lever le voile sur les idées reçues en matière de sexualité masculine.



A quoi ressemble l'orgasme masculin ? Jérémy, Florian et Laurent vous livrent leurs ressentis. Le sexothérapeute Alain Héril démystifie cette extase fascinante, considérée comme l'apogée du rapport sexuel.



>> À écouter ici

Tilt - RTL

TILT 795x530 Crédit : RTL Originals

Des anonymes livrent leur témoignage dans un récit à la première personne. En une vingtaine de minutes, des femmes et des hommes racontent comment ils ont décidé d’adopter un comportement plus responsable et durable et l’ont mis en pratique au quotidien. Vous pourrez notamment écouter une histoire inspirante, celle de Perrine qui s'est mise au zéro déchet.





>> À écouter ici

Chassé-croisé - RTL

Chassé-croisé Crédit : RTL

Et si on remontait le temps ? Christophe Bourroux vous propose de retrouver ces voitures mythiques qui ont marqué votre enfance : la célèbre CV, la Peugeot 404, la Fiat 500, le combi Volkswagen.



Dans l'épisode diffusé lors de la Nuit du podcast, Christophe Bourroux nous emmène à bord d'un monument national, immortalisé dans le film Le Corniaud, avec Bourvil et de Funès : la 2 CV.



>> À écouter ici

Une médaille, une histoire - RTL

une medaille, une histoire

Un jour inoubliable a changé leur carrière et leur vie. Laure Manaudou, Jean Galfione ou encore David Douillet racontent ce jour où ils ont décroché l'or olympique, ce jour où ils ont tutoyé l’excellence. Une médaille, une histoire est une série d'entretiens exceptionnels menés par Isabelle Langé, grand reporter au service des sports de RTL, avec des légendes du sport français.

>> À écouter ici

Les Voix du Crime - RTL

Les voix du crime 795x530

Ils sont avocat(e)s, enquêteur(ice)s, proches de victimes suspects ou coupables. Dans les Voix du crime, ces témoins clés apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui. Une fois par mois, l’une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue, comment il ou elle a fait basculer ou rebondir une affaire criminelle.



Au micro de Jérôme Florin, journaliste à RTL, François Abgrall, ancien adjudant de la gendarmerie, nous guide dans la vie et la psyché de Francis Heaulme, l’un des plus dangereux hommes de l’histoire criminelle contemporaine. Enfance singulière, actes de violences inédits, parcours criminel imprévisible, aveux indirects et surprenantes métamorphoses…



>> À écouter ici

Une lettre d'Amérique - RTL

Une lettre d'Amérique 795x530 Crédit : RTL Originals

Chaque semaine, le journaliste Philippe Corbé, nous adresse une lettre d’Amérique pour partager son regard sur ce pays complexe, dirigé par l’indomptable Donald Trump. Lancé en mai 2019, Une Lettre d'Amérique est devenu une référence dans le monde du podcast et a été élu meilleur podcast en 2019 par le Grand Prix des médias CB News.



Dans cet épisode, Philippe Corbé revient sur les origines de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine.



>> À écouter ici

J't'emmène à New York - RTL2

J't'emmène à New York 795x530 Crédit : RTL Originals

Dans J't'emmène à New York, un podcast RTL 2 en 5 épisodes, le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous emmène à New York pour vous plonger dans l’histoire musicale de cette ville mythique. De Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs...



>> À écouter ici



Memories by Zégut - RTL2

Memories by Zégut Crédit : RTL

Memories by Zégut est une série de 6 podcasts exceptionnels présenté par Francis Zégut. L'animateur de RTL2 revient sur les groupes qui l'ont marqué (Motörhead, Metallica, AC/DC...), partage des anecdotes incroyables, se livre comme jamais. Zégut vous embarque dans un périple musical pied au plancher.



>> À écouter ici

Pop Rock Collection - RTL2

Pop Rock Collection 795x530 Crédit : RTL Originals

Muse, Coldplay, Red Hot Chili Peppers… Ils ont marqué l’histoire de la musique. Leurs riffs de guitares vous ont transportés. Dans Pop Rock Collection, Carole Vega, animatrice sur RTL2, vous propose de découvrir les coulisses et les anecdotes des plus grands titres pop-rock...



>> À écouter ici

All Stars - Fun Radio

All Stars_générique 795x530 Crédit : RTL Originals

Fun Radio diffuse les deux premières saisons d'All Stars, un podcast en forme de long entretien-confession avec un DJ mondialement connu. Celui-ci revient, au micro de Sébastien Joseph, sur les moments forts qui ont jalonné son parcours. Martin Solveig et Bob Sinclar se confient comme jamais.



>> À écouter ici