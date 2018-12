publié le 28/12/2018 à 12:21

Deux mois après la naissance de son fils Arthur, Pippa Middleton a posé pour l'enseigne de supermarchés Waitrose & Partners, pour laquelle elle écrit des articles pendant sa grossesse. Elle y donnait des exercices et des conseils pour rester en forme.



C'est le photographe Mark Harrison qui a partagé le portrait de la sœur de Kate Middleton sur son Instagram, avant les fêtes de fin d'année. "Joyeux Noël de ma part, avec un peu d'aide de Pippa Middleon", a d'ailleurs écrit le photographe. Radieuse, Pippa Middleton pose dans son salon, décoré par un sapin de Noël, avec une tasse de thé. Dans le coin gauche, on remarque un tapis de sol pour enfant, en référence au petit Arthur, né le 15 octobre 2018, dans le même hôpital que George, Charlotte et Louis.

Pour le moment, Pippa Middleton et son époux James Matthews n'ont pas partagé de photos officielles de leur fils.