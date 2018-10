Pippa Middleton, la sœur de Kate, vient d'accoucher d'un petit garçon

publié le 17/10/2018 à 11:24

Un mariage vendredi. Une annonce de grossesse lundi et maintenant une naissance. La famille royale britannique ne cesse de grandir. Les princes George et Louis, ainsi que la princesse Charlotte, les enfants de Kate et William, vont avoir de nouveaux petits cousins pour jouer dans les jardins de Kensington Palace.



La sœur de la duchesse de Cambridge, Pippa Middleton et son mari James Matthews viennent d’accueillir leur premier enfant. Il s'agit d'un garçon né le lundi 15 octobre 2018. En bonne santé, le bébé pesait quelque 3,5 kg. Le palais de Kensington, qui publie des communiqués pour les princes Harry, William et leurs familles, a annoncé que "Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux pour Pippa et James", confirmant ainsi l'information des médias britanniques.

Pippa Middleton était apparue radieuse dans une sublime robe verte deux jours auparavant au mariage de la princesse Eugenie. Elle a pu accoucher dans les mêmes conditions que sa grande sœur Kate, dans l'aile Lindo de l'hôpital St. Mary où est né George, Charlotte et Louis. Pour l'heure, le prénom de l'enfant n'a pas été dévoilé.