Pippa Middleton, la sœur de Kate, révèle enfin le nom de son bébé

publié le 12/11/2018

Pippa Middleton et son mari James Matthews ont pu garder secret le nom de leur enfant un peu plus longtemps que les membres directs de la famille royale. Le dimanche 11 novembre, le quotidien britannique a annoncé les trois prénoms choisis pour ce petit cousin des princes George et Louis et de la princesse Charlotte, les enfants de Kate et William. Il s'agit d'Arthur Michael et William. Trois prénoms très classiques et traditionnels, qui ont été rendus publics à l'occasion du baptême du nouveau-né.





Ce petit garçon est né le lundi 15 octobre 2018. En bonne santé, le bébé pesait 3,5 kg. Pippa Middleton avait pu accoucher dans les mêmes conditions que sa grande sœur Kate, dans l'aile Lindo de l'hôpital St. Mary où sont nés George, Charlotte et Louis. Le palais de Kensington, qui publie des communiqués pour les princes Harry, William et leurs familles, avait annoncé la nouvelle.

Cela fait donc quelques prénoms en moins pour Meghan Markle et le prince Harry. S'ils voulaient absolument baptiser leur fils éventuel Arthur, ils éviteront sans doute maintenant de choisir ce prénom. S'ils ont une fille, le champ sera libre (on imagine malgré tout qu'ils éviteront Charlotte).