DIAPORAMA - Pippa Middleton : sa lune de miel de rêve en Australie

James Matthews et Pippa Middleton en Australie Crédits : Photo by Justin Lloyd/Newspix/REX/Shutterstock | Date :

Pippa Middleton et James Matthews profitent du climat australien Crédits : Photo by Rohan Kelly/Newspix/REX/Shutterstock | Date :

publié le 31/05/2017 à 17:00

Pippa Middleton et son époux James Matthews filent le parfait amour dans un décor idyllique. Après s'être dit "oui" le 20 mai dernier, le couple s'est directement envolé pour une lune de miel de rêve en Polynésie Française pour quelques jours. Et ils ne se sont pas arrêtés n'importe où : la sœur de Kate Middleton et son mari ont posé leurs valises à Tetiaroa, un atoll qui appartenait autrefois à Marlon Brando. Au programme : bronzette sous le soleil et paddle sur l'Océan Pacifique.



Le couple s'est ensuite envolé pour une autre destination très prisée des vacanciers : l'Australie. Les deux amoureux ont été surpris par les photographes mercredi 30 mai sur le port de Sydney, la capitale du sixième continent. Ils ont été aperçus main dans la main, tout sourire et visiblement très complices alors qu'ils allaient prendre un hydravion qui les conduisait au luxueux restaurant "Cottage Point Inn" pour déjeuner avec des amis, rapporte le Daily Mail. Pippa Middleton était particulièrement rayonnante au bras de son époux, malgré les bourrasques de vents qui soufflaient sur le port.

Selon les informations du tabloïd britannique The Sun, Pippa Middleton et James Matthews se rendront ensuite en Écosse, près du Loch Ness où la famille du millionnaire possède plusieurs hectares de terrains et des propriétés.