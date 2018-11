La mère de Kate Middleton enfile son gilet jaune pour le prince George

Carole Middleton lors du mariage de Pippa et James en 2017

publié le 20/11/2018 à 12:45

C'est une coïncidence qui pourra amuser la presse française. Carole Middleton, la mère de la duchesse de Cambridge Kate, va revêtir un gilet jaune. Le mouvement de contestation français n'a pas encore traversé la Manche et touché la famille royale qui ont les moyens de faire tourner leurs précieuses voitures avec du vin blanc.



La mère de Kate va porter cette tenue très voyante parce qu'elle a rejoint les équipes de l'école royale de St. Thomas dans l'ouest de Londres, d'après les informations du quotidien britannique The Sun.

Carole Middleton, 63 ans, ne bloquera la circulation que pour accompagner les enfants de cette école très respectable lorsqu'ils devront traverser la route. Elle portera donc un immense gilet jaune, comme le veut la tradition, et un panneau pour signaler aux automobilistes la présence des petites têtes blondes dont celles de ses petits-enfants George et Charlotte. les grands-parents sont incités à tenir ce genre de rôle dans la communauté et chacun se relaie chaque mois.

"Il y a quelques petits boulots et se charger de la circulation est l'un des plus populaires", expliquait une source au tabloïd.