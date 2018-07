publié le 27/05/2017 à 14:30

Elle a fait sensation la semaine passée avec son mariage en grande pompe. Pippa Middleton, sœur de Kate Middleton, a épousé le millionnaire James Matthews samedi 20 mai. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cette femme proche de la famille royale anglaise.



Pippa Middleton est née le 6 septembre 1983 à Reading, au Royaume-Uni à 04h40 du matin. Elle est donc vierge ascendante Lion. Elle est surtout dominée par son ascendant sur lequel Vénus, planète de charme, de glamour et de gentillesse s'est posée. La jolie sœur de la duchesse de Cambridge, à la chute de rein célèbre depuis le mariage de Kate Middleton, est donc une femme solaire, rayonnante et qui, noblesse oblige, se préoccupe beaucoup des apparences.

Préoccupée par les apparences

On peut penser, en se focalisant sur cet ascendant Lion, que Pippa Middleton a besoin de beauté autour d’elle, de luxe, de calme et de volupté, et ne croyez pas que c’est une question de classe sociale. D’ailleurs, cela n’apparaît pas dans le thème de sa sœur Kate (Capricorne ascendant Balance), qui a d’autres priorités.

En réalité, on peut en dire autant de tout Lion qui se respecte et Pippa Middleton semble suivre ce que lui dicte son ascendant. Elle lui doit aussi son élégance et sa classe, son art de choisir le bon vêtement au bon moment. Est-ce inné, est-ce lié à son éducation, probablement les deux. Mais n’importe quel Lion se reconnaîtra.



Néanmoins, il y a un trait de caractère du Lion qu’elle n’a peut-être pas, c’est son autorité et cela vaut peut-être mieux, avec un mari né sous le signe du Lion. James Matthews est né un 21 août, il serait donc dommage que leurs deux autorités se heurtent et que cela donne lieu à de retentissantes disputes.

Une femme intelligente et réfléchie

Mais il faut se méfier des apparences, dit la sagesse populaire, et Pippa Middleton ne déroge pas à la règle. Effectivement, si on approfondit un peu la lecture de son thème, son Soleil en Vierge vient changer la donne. La jeune épouse de l’aristocrate écossais James Matthews cache en effet bien son jeu et son perfectionnisme. Adepte d’un constant contrôle sur elle-même et sur son environnement, elle a du mal à vivre dans la simplicité qu’imposent les signes de Terre comme la Vierge, le Taureau ou le Capricorne.



Elle est souvent tiraillée entre les fastes et les ors du Lion et la célèbre discrétion de la Vierge qui n’aime pas du tout s’exposer aux regards.Une des nombreuses contradictions qui font de Pippa Middleton une femme qui peut sembler à certains légère et superficielle, alors qu’elle est intelligente et réfléchie. Certes, elle réfléchit un peu trop, mais au pire cela ne peut que lui donner la migraine.



Toutes les semaines, Christine Haas dresse le "portrait astro" d'une personnalité qui fait l'actualité.

