"Pékin Express 2023" : qui sont les finalistes de cette saison ?

Ce jeudi 20 avril, M6 diffuse la finale de la 17ème saison de Pékin Express : Le choix secret. La semaine précédente, à l'issue de l'émission, deux couples ont été sauvés grâce à une enveloppe non-éliminatoire. Il s'agit de Xavier et Céline et Alexandre et Chirine. Les sœurs Alexandra et Laura sont, quant à elles, restées aux portes d'une potentielle victoire.

Alexandre et Chirine sont connus dans l'émission comme le "couple stratège". Si Chirine, 26 ans, est présentée comme serveuse, elle est également comédienne. Alexandre, 33 ans, est chauffeur VTC. Mais tout comme sa compagne, il est également artiste, évoluant dans la musique.

Auteur et topliner pour des rappeurs, il a d'ailleurs déjà obtenu un disque d'or, grâce à l'album Feed d'Eva Queen et collaboré avec plusieurs autres artistes, dont Aya Nakamura.



Des couples finalistes très soudés

Xavier et Céline est le deuxième binôme à participer à cette finale. Favoris de cet ultime épisode, à la ville la relation entre les deux compères est professionnelle. En effet, le duo travaille ensemble au quotidien, Xavier étant le patron de sa coéquipière !

Sur une idée de Céline, leur participation à l'émission est très soutenue sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Complices, leur relation a tout de même donné lieu à certaines situations cocasses.

Retrouvez l'épisode final de Pékin Express : le choix secret ce jeudi 19 avril à 21h10 sur M6.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info