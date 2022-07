"Pékin Express : duos de choc" : tout savoir sur la nouvelle saison spéciale célébrités

Quelques semaines après la fin de la quinzième saison, Pékin Express fait son grand retour à 21h10, mercredi 6 juillet, sur les antennes de M6. Pékin Express : duos de choc se déroule à travers le Sri Lanka. Présentée par Stéphane Rotenberg, l'émission mettra aux prises six célébrités, issues d'univers totalement différents et accompagnées d'un proche qu'ils ont choisi d'emmener, au profit d'associations humanitaires.

Avec 1 euro par jour et par personne, les six duos tenteront d'aller le plus loin possible pour récolter le plus d'argent pour leurs associations respectives. Chaque émission donnera lieu à l'élimination d'un tandem. Au total, 50.000 euros seront distribués au cours de la seizième saison du jeu d'aventures de la sixième chaîne. "C'est une saison exceptionnelle avec des candidats pas tout à fait comme les autres", confie Stéphane Rotenberg.

Un casting éclectique

Au casting de cette nouvelle saison de Pékin Express, Inès Reg, étoile montante du stand-up, sera accompagnée de sa sœur Anaïs. Le duo jouera pour Utopia 56 et espère bien mettre des paillettes dans la vie de cette association qui vient en aide aux personnes exilées.

Journaliste et ex-première dame de France, Valérie Trierweiler essaiera de glaner le plus d'argent possible pour le Secours Populaire avec sa meilleure amie Karine.

Théo Curin, champion paralympique de natation, se lance un nouveau défi en participant à cette émission. Le nageur y participe avec son agent Anne et défend l'association Autour des Williams qui finance la recherche pour la maladie génétique Williams et Beuren.

Miss France en 2007, Rachel Legrain-Trapani a choisi d'emmener son compagnon Valentin au Sri Lanka. Le couple concourt pour Accolade, association qui contribue à l'amélioration de la prise en charge des enfants atteints du cancer.

L'influenceur aux plusieurs millions d'abonnés Just Riadh sera accompagné de son meilleur ami Abdallah au profit de l'association Les Déterminés qui encouragent le développement de l'entreprenariat en banlieue et en milieux ruraux.

Le binôme "made in Groupe M6" sera composé des deux journalistes sportifs Xavier Domergue et Yoann Riou. Le duo concourt pour deux associations : Wonder Augustine, qui soutient la recherche contre les cancers pédiatriques, et SNSM, qui a pour mission principale le sauvetage en mer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info