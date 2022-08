Après plusieurs semaines d'aventure, c'est la grande finale de Pékin Express : duos de choc, une saison spéciale où une célébrité participait en compagnie d'un de ses proches. Ce mercredi 10 août, deux binômes s'affrontent pour la victoire : Inès Reg et sa sœur Anaïs, et Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette finale va débuter sur les chapeaux de roue. Lors de la première épreuve, l'un des deux a les yeux bandés et doit conduire un tuk-tuk sur un parcours rempli d'obstacles (Valentin), tandis que l'autre est chargé de lui donner les indications pour circuler et éviter les obstacles (Rachel).

Alors que les sœurs Reg ont déjà fini cette mission, la pression monte pour le couple. Valentin accumule les pénalités et s'emporte, au point que l'ancienne reine de beauté lui demande de se calmer. Il n'en fallait pas plus pour le faire sortir de ses gonds : "On arrête, vas-y on arrête. Je sors ! Tu m'as saoulé là !". Va-t-il remonter dans le tuk-tuk et se relancer dans cette finale ? On vous laisse regarder l'extrait ci-dessous.

