Aya Nakamura sur RTL : "Je n'y peux rien si je suis grande, belle, charismatique..."

"Quand j'ai fait cet album, je me sentais plus Aya Dianoko qu'Aya Nakamura dans la vie réelle." Aya Nakamura a choisi DNK, les trois consonnes de son patronyme Dianoko, pour baptiser ce nouveau projet. Un disque plus personnel. "Moi c'est le haut niveau", clame-t-elle dans un titre. Et pour cause, elle a rempli trois Accor Arena à Paris en quelques minutes.

Surnommée la Queen par ses fans, cette superstar - née au Mali et élevée à Aulnay-sous-Bois - a conquis le monde en moins de huit ans. C'est l'artiste francophone la plus streamée dans le monde aujourd'hui. Avec un catalogue qui cumule à ce jour 6 milliards de streams et plus de 20 millions de personnes la suivent sur ses différents réseaux sociaux - dont les trois quarts vivent à l'étranger.

Sa musique mélange de RnB, de zouk, de rythmes afro-caribéens séduit des millions de jeunes. Sa personnalité aussi y est pour beaucoup. Une star cash loin des formatages de l'industrie musicale. C'est une femme puissante dans l'industrie musicale et impressionnante avec son mètre 75 réhaussé de talons.

"DNK", un album très personnel

"J'ai vraiment été moi-même dans cet album", assure la chanteuse à l'occasion de la sortie de son nouvel album, DNK, avant d'expliquer que les Dianoko sont des personnes "au caractère bien trempé et qui sont très sensibles". La chanteuse l'assure pourtant, dans DNK elle dévoile aussi "ses faiblesses et ses peurs". "C'est important de laisser ses émotions sortir en studio", assure-t-elle.

Une thématique domine ainsi cet album : l'amour. "Je pense que c'est ce qui fait vivre tout le monde et c'est ce qui m'a fait connaître, admet-elle. Mais il faut surtout savoir que j'ai toujours utilisé mes blessures comme source d'inspiration". Pour autant, elle l'assure : "Dès le départ, j'ai incarné la 'queen', la femme forte qui domine et qui contrôle les hommes, et les gens ont tout simplement oublié que j'étais aussi une femme sensible, avec ses craintes et ses peines, alors je voulais montrer ce côté de ma personnalité."

Un brin intimidée, Aya se confie concernant sa vie amoureuse. "J'ai rarement de la chance, glisse-t-elle, avant d'expliquer que "ce n'est pas facile de sortir avec quelqu'un de très connue et qui est courtisée, ça peut complexer." "J'ai souvent été blessée et j'ai blessé en retour, j'ai déjà été trompée... On se fait du mal et ça fait partie de la vie", philosophe-t-elle finalement.

Je me rends de plus en plus compte que je suis quelqu'un d'impressionnant Aya Nakamura

Dans ce nouvel album, Aya Nakamura chérit également sa liberté, clamant "il voulait me cadenasser" en évoquant un ex-compagnon. "J'aime trop la liberté et c'est même pour cela que j'ai peur de me marier, confie-t-elle. J'ai envie d'être en couple, mais de quand même me sentir libre."

L'artiste revient aussi sur son enfance, lorsque sa maman lui demandait déjà "mais pour qui tu te prends ?" lorsqu'elle refusait de porter certains "trucs". "Je me rends de plus en plus compte que je suis quelqu'un d'impressionnant et je ne sais pas si c'est quelque chose de positif. J'impressionne les hommes, j'impressionne les femmes, mais je suis comme vous", clame-t-elle. "Je n'y peux rien si je suis grande, belle, charismatique... Et je ne peux pas contrôler ce que les gens ressentent quand ils me voient, déplore la jeune femme.