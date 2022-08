VIDÉO - "Pékin Express" : qui a gagné cette édition des "duos de choc" ?

Deux binômes s'affrontaient pour la victoire suprême de cette saison un peu exceptionnelle de Pékin Express, baptisée "duos de choc". D'un côté l'humoriste Inès Reg et sa sœur Anaïs, de l'autre Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin.

Les sœurs Reg ont réalisé un carton plein, remportant les deux sprints intermédiaires et le sprint final. "Mon bébé on a réussi", s'est exclamée Anaïs, la grande sœur d'Inès Reg, lorsque les deux jeunes femmes se sont élancées sur le long tapis rouge menant à l'arrivée de la course. Quelques minutes plus tard, l'ex-reine de beauté et son compagnon ont à leur tour franchi la ligne d'arrivée, forcément déçus par leur 2e place. "J'espère que je ne vais pas décevoir mes fils", a confié Rachel Legrain-Trapani, qui n'a pu retenir ses larmes.

La finale avait plutôt mal démarré pour le couple, qui s'était disputé dès le premier sprint. Lors de cette première épreuve, l'un des membres du binôme avait les yeux bandés et devait conduire un tuk-tuk sur un parcours rempli d'obstacles (Valentin), tandis que l'autre était chargé de lui donner les indications pour circuler et éviter les obstacles (Rachel). La tension est vite montée entre les deux protagonistes, à tel point que Valentin a menacé d'abandonner le jeu, avant de se raviser.

