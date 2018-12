publié le 16/12/2018 à 03:10

Rachel Garrido assure avoir sa place à la télévision. "Je considère qu'il faut des gens comme moi, pas moi nécessairement, à la télé, et pas que dans des niches, dans la télé de masse, du divertissement", a expliqué la chroniqueuse de Thierry Ardisson dans "Les Terriens du dimanche" sur C8 ce samedi 15 décembre sur le plateau de "On n'est pas couché".



"On sent que vous aimez la télévision", affirme Laurent Ruquier à l'ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Il lui demande alors si elle a l'intention de "faire une carrière dans l'audiovisuel". "C'est important que la France, elle se retrouve quand elle allume la télévision", a précisé Raquel Garrido. Une affirmation sur laquelle n'a pas manqué d'ironiser le présentateur Laurent Ruquier.

L'animateur lui a alors demandé si elle accepterait de présenter la météo, le programme le plus vu et donc très largement "de masse". Raquel Garrido a refusé mais s'est dite "très curieuse de ce que peut (lui) offrir le PAF". Pas sûr que l'avocate effectue un retour prochain dans la vie politique. L'ancienne représentante de la France insoumise se voit un véritable avenir dans le monde des médias.

"Je considère qu'il faut des gens comme moi à la télévision - et pas uniquement dans des niches" @RaquelGarridoFr #ONPC pic.twitter.com/Fa6nnGfaYV — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 16 décembre 2018