Yann Moix se dit "incapable d'aimer une femme de 50 ans" et provoque un tollé

publié le 07/01/2019 à 09:32

Les propos de Yann Moix provoquent un tollé sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée au magazine Marie Claire, l'écrivain se dit "incapable d'aimer une femme de 50 ans". 50 ans, c'est pourtant son âge. "Je trouve ça trop vieux", dit-il. "Quand j'en aurai 60 peut-être. Ce n'est pas une question de dégoût, mais ça ne me viendrait pas à l'idée (...) Elles sont invisibles", dit-il.



Et de préciser : "Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Point. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout".

De Valérie Damidot à la députée Olivia Grégoire, on ne compte plus ce matin les réactions indignées. "La bêtise et la vulgarité n'ont pas d'âge", écrit l'élue. "Ma vie est finie", ironise une chef d’entreprise quinqua et visiblement bien dans ses baskets.

Mais ma réaction préférée ce matin c'est celle de Colombe Schnek. La journaliste et romancière n'a pas hésité à poster une photo de fesses, les siennes visiblement, avec ce commentaire : "Voilà les fesses d'une femme de 52 ans, tu ne sais pas ce que tu rates, toi et ton petit esprit bedonnant".

Yann Moix est un triste sire, confirmation dans « Marie Claire » pic.twitter.com/WjSh9FZcZS — Mona Chollet (@monachollet) 6 janvier 2019

Un message de ma consœur Colombe #SCHNECK, en réponse aux propos de Yann #MOIX dans ¿@marieclaire_fr¿ pic.twitter.com/jmxsje0q12 — Jean-François Guyot (@JFGuyot) 6 janvier 2019