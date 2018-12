publié le 29/12/2018 à 19:30

Angèle, Audrey Lamy, Edwy Plenel... On n'est pas couché a terminé son année en beauté mais ça, c'était la semaine dernière... Ce samedi 29 décembre, l'émission culte de Laurent Ruquier fait une petite trêve pour mieux revenir en 2019.



Mais le présentateur ne reviendra, avec ses deux polémistes Christine Angot et Charles Consigny, "que dans deux semaines", explique Télé Star. Et pour cause : "aucun enregistrement n'est prévu avant le jeudi 10 janvier 2018", indique l'hebdomadaire.

Ce 29 décembre à 23h10, France 2 remplace le programme par Marie-Claude Pietragalla, itinéraire d'une enfant prodige, un documentaire consacré à la carrière de la danseuse. De prodiges il sera également question en première partie de soirée, puisque le documentaire succède à la finale de Prodiges, le concours animé par Daphné Bürki qui récompensera ce soir le jeune prodige le plus doué de l'ensemble des candidats, artistes de danse et musique classique ou chanteurs lyriques.