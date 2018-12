publié le 23/12/2018 à 03:49

Se cacher derrière une image de marque, très peu pour elle. C'est pourquoi la chanteuse Angèle, guidée par son désir de sincérité, était réfractaire à l'idée de se créer un personnage de scène. Mais notoriété oblige, la jeune belge de 23 ans a été "contrainte de la faire". "Dans la vraie vie, on n'est pas chanteuse tout le temps", explique la native de Uccle sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 22 décembre.



Aujourd'hui, l'artiste s'affaire donc à "trouver un équilibre entre personnage et vraie personne", notamment grâce aux réseaux sociaux, dont elle est friande. "J'essaye de m'y montrer telle que je suis le plus possible. Mais le désavantage est que les gens m'abordent dans la rue comme s'ils me connaissaient", explique l’Interprète de La Thune. "C'est très cool, mais ça peut avoir des côté bizarre."



Le naturel d'Angèle transparaît jusque sur la pochette de son première album, Brol (2018). Cette dernière est en effet illustrée d'une photo de la chanteuse, alors âgé de six ou sept ans, dont le sourire aussi radieux qu'édenté. "J'étais très fière de sortir cet album et j'étais très fière de perdre ma première dent", s'amuse Angèle sur le plateau de Laurent Ruquier.