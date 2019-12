Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché".

publié le 30/11/2019 à 14:46

On n'est pas couché est de retour ce samedi 30 novembre. Laurent Ruquier sera entouré de deux nouveaux "témoins", puisque les deux chroniqueurs qui l'accompagnent changent désormais chaque semaine. Il s'agira de l'écrivaine et journaliste Gaël Tchakaloff et du dessinateur de presse Julien Berjeaut dit "Jul".

Ils recevront l'ancien joueur de football Vikash Dhorasoo, tête de liste pour les prochaines municipales dans le XVIIIe arrondissement de Paris, en binôme avec Danielle Simmonet. Franck Dubosc viendra présenter son spectacle Fifty/fifty. L’humoriste est également à l’affiche du film Toute Ressemblance, réalisé par Michel Denisot, actuellement au cinéma.

Elie Semoun parlera de son spectacle Elie Semoun et ses Monstres, co-écrit avec Nans Delgado et sa complice de 30 ans, Muriel Robin. L'écrivaine Kaouther Adimi présentera quant à lui son livre Les Petits de Décembre, aux éditions du Seuil. La footballeuse Wendie Renard sera également sur le plateau pour évoquer son livre Mon étoile, aux éditions Talent Sport, à paraître le 4 décembre.