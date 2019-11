publié le 10/11/2019 à 01:18

Sa candidature aux municipales de Paris avait été suggérée mais rien n’avait été confirmé. Son binôme, l’élue Danielle Simonnet, a confirmé l’info : l’ancien footballeur Vikash Dhorasoo a été choisi, samedi 9 novembre, comme candidat pour la France insoumise dans le XVIIIe arrondissement.

Danielle Simonnet s’est dite ravie de voir l’ancien joueur de 46 ans rejoindre les rangs de LFI. Celle-ci, dans une interview à l’AFP, a salué "les prises de parole d'un ancien joueur de football, devenu une importante figure, quelqu'un d'engagé contre le racisme, la LGBTphobie, un homme courageux dans ses engagements".

Pour sa nouvelle binôme, l’ex sportif "incarne les quartiers" et pense qu’il "peut proposer une nouvelle méthode d'agir, avec les gens au centre de la bataille". Le secteur populaire du XVIIIe arrondissement est en proie à des problèmes de toxicomanie et aux campements de migrants, démantelés jeudi 7 novembre par 600 policiers. Au total, plus de 1.600 personnes ont été évacuées de Porte de la Chapelle et de Saint-Denis.

Dhorasoo, une figure qui "incarne les quartiers"

Avoir choisi l’ancien footballeur n’est pas un hasard. La France Insoumise a déployé à Paris une nouvelle stratégie et souhaite se baser sur des citoyens de la société civile pour représenter les habitants et former la liste "Décidons Paris" pour les scrutins des 15 et 22 mars 2020.

Toujours engagé à gauche, Vikash Dhorasoo a soutenu Bertrand Delanoë lors de l’élection municipale de Paris en 2008 puis Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Il s’insurge aussi de la politique du président de la République, désignant Emmanuel Macron comme celui qui "vole aux pauvres pour donner aux riches".

D’origine mauricienne, il est parrain de l’ONG Oxfam de lutte contre la pauvreté et a souvent été appelé l’"intello" du foot. Ancien jour dans l’équipe de L’Olympique de Lyon, de l’AC Milan et du Paris Saint-Germain, il a été licencié en 2006 pour un conflit avec son entraîneur.