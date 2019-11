publié le 24/11/2019 à 09:08

Pour Julien Denormandie, ministre en charge de la Ville et du Logement, son gouvernement a mis en place "toutes les mesures phares du rapport Borloo" afin de remédier aux problèmes des quartiers délaissés.

"Depuis un an et demi, on se plaît à dire que le président, le gouvernement n'en a rien à faire des quartiers. C'est strictement faux", affirme Julien Denormandie avant de détailler les mesures mises en place. Parmi elles : l'accès à l'emploi avec des "emplois francs" où une prime est octroyée aux employeurs qui embauchent des personnes venues de certaines zones. Il évoque également le renforcement de la sécurité avec l'apport de plus de moyens pour les policiers.

Julien Denormandie s'attarde ensuite sur la discrimination à l'embauche, affirmant qu'il vient de confirmer son existence avec "un testing sur 40 entreprises", mettant en lumière l'avenir professionnel inexistant des habitants de ces zones et ce, dès le stage de 3ème, appelé dans ces quartiers "le stage kebab".

