publié le 22/11/2019 à 14:30

La valse des chroniqueurs continue dans On n'est pas couché. Cette saison, Laurent Ruquier accueille chaque samedi un binôme différent. Après la journaliste Géraldine Muhlmann et l'essayiste Raphaël Enthoven la semaine dernière, l'animateur sera accompagné ce samedi 2 novembre de la philosophe et chroniqueuse française Adèle Van Reeth et du journaliste Nicolas Poincaré.

Ce ne sera pas une première puisque que la première avait déjà officié dans l'émission de deuxième partie de soirée plusieurs fois. En revanche, pour le second, c'est la première fois qu'il viendra sur le plateau comme témoin.

Adèle Van Reeth et Nicolas Poincaré auront pour mission d'interroger les invités présents sur le plateau. À partir de 23h50, ils recevront notamment le ministre Julien Denormandie, le chanteur Garou, les auteurs Olivier de Kersauson et Salim Ejnaini, ainsi que le réalisateur Robert Guediguian et son actrice Ariane Ascaride.