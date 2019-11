publié le 23/11/2019 à 14:05

On n'est pas couché est de retour pour une nouvelle émission, samedi 23 novembre. Pour l'occasion Laurent Ruquier sera entouré de deux nouveaux "témoins", puisque les deux chroniqueurs qui l'accompagnent changent désormais chaque semaine. Il s'agira pour cette fois de la philosophe Adèle Van Reeth et le journaliste Nicolas Poincaré.

Ils recevront Julien Denormandie, le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Olivier de Kersauson sera également invité pour De l'urgent du presque rien et du rien du tout, aux éditions du Cherche Midi.

Salim Ejnaini, cavalier de compétition aveugle, présentera son livre L'Impossible est un bon début, aux éditions Fayard. Le volet cinéma sera assuré par Robert Guediguian et Ariane Ascaride pour le film Gloria Mundi de Robert Guediguian, en salles le 27 novembre. Enfin, Garou présentera son dernier album Soul City chez Sony. Il chantera en live son titre You Can't Hurry Love, accompagné par trois musiciens à la batterie, à la basse et au piano.