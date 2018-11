Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, le 7 octobre

publié le 03/11/2018 à 14:35

Le plateau de l'émission On n'est pas couché sur France 2 va une nouvelle fois voir défiler une série de personnalités qui font l'actualité ce samedi 3 novembre, à partir de 23h40.



L'invitée politique est Ségolène Royal. L'ancienne ministre, désormais ambassadrice des Pôles, a sorti mercredi 31 octobre Ce que je peux enfin vous dire. Dans ce livre, la finaliste malheureuse de la présidentielle 2007 revient sur sa carrière politique, et en profite pour régler des comptes. Elle revient notamment sur un certain nombre d'attaques sexistes dont elle a pu être victime.

Ensuite, Samuel Le Bihan prendra sa place, pour présenter lui aussi un livre, son premier roman Un bonheur que je ne souhaite à personne. À travers le personnage de Laura, l'acteur évoque l'autisme de sa fille.

Pascal Obispo viendra défendre son nouvel album, qui porte son nom. Franz-Olivier Giesbert viendra lui présenter son livre La dernière fois que j’ai rencontré Dieu ; et Salomé Lelouch et Océan la pièce de théâtre Justice.