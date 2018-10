Ségolène Royal dénonce le sexisme en politique dans son nouveau livre

publié le 31/10/2018 à 09:13

"Le sexisme est un racisme, il se nourrit du même obscurantisme." Dans son livre Ce que je peux enfin vous dire, Ségolène Royal se livre sur son parcours politique. Entre les coups bas et les petites phrases assassines, l'ancienne ministre évoque le sexisme auquel elle a été confrontée dans ce monde de la politique encore très masculin.



Le sexisme, Ségolène Royal y est confrontée dès le début de sa carrière de députée. "À poil !", lui lance un député lorsqu'elle monte à la tribune en 1988. Au début des années 2000 également, lorsqu'elle est nommée à la commission d'enquête sur les farines animales, le président de ladite commission dit se réjouir "de la participation d'une vache folle au bureau de la commission d'enquête".

L'ancienne candidate à la présidentielle n'a pas non plus digéré les multiples remarques qu'elle a dû encaisser pendant la campagne de 2007, comme le "Qui va garder les enfants ?" lancé par Laurent Fabius.

"La violence de l'adultère"

Elle raconte également une scène à laquelle elle assiste lors d'un sommet franco-italien en 2016 en Italie, où deux ministres "et non des moindres", lisent le programme d'une réunion de travail. "Celle-là, elle doit être bonne à faire autre chose que de la politique", lancent-ils en parlant d'une ministre italienne.



Ségolène Royal aborde également sa rupture avec François Hollande, où elle a "été cruellement trahie (...) pour une femme de dix ans plus jeune, elle-même ensuite trompée pour une femme de dix ans plus jeune". Elle évoque "la violence de l'adultère", "la férocité de la bigamie qui tétanise"... Des "blessures" qu'elle a "mis beaucoup de temps à soigner".