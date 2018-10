Ségolène Royal "règle ses comptes avec le machisme", estime Olivier Mazerolle

publié le 31/10/2018 à 19:48

Ségolène Royal revient avec un livre, Ce que je peux enfin vous dire. Et elle a encore des choses à dire, puisque c’est Ségolène Royal. Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, elle ne laisse personne indifférent. C’est le témoignage de la seule femme issue du Parti socialiste à avoir été présente au second tour d’une élection présidentielle, et même si elle a été battue par Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire qu’elle est passée inaperçue.



À la fois conservatrice et révolutionnaire, elle avait secoué le PS comme personne avant elle. Ce que "les hommes blancs hétéros du socialisme déclinant", comme elle les appelle dans son livre, ne lui ont jamais pardonné.

Ce livre est un règlement de compte avec le machisme qui règne en politique. Et ça tombe bien en ce moment parce que c’est très en vogue de dénoncer les travers des mâles qui se croyaient dominants. Il y a forcément de l’opportunisme dans sa démarche, mais on ne peut pas lui dénier une réelle sincérité.



Elle dénonce de véritables horreurs, comme l’attitude de ces dirigeants du PS qui traitaient leurs collaboratrices d’"utérus sur pattes". Ou encore ce député qui la désignant se soit félicité qu’une "vache folle" s’intéresse au scandale des farines animales. La femme atteinte dans son intégrité, dénigrée pour ce qu’elle est, cite de multiple exemple tous authentiques et infectes.