C'est le nouveau visage qui viendra illuminer la chaîne de M6 chaque mardi soir à partir du 30 octobre 2018. L'humoriste canadien Sugar Sammy, véritable star de l'humour dans son pays a été désigné comme étant l'un des nouveaux membres du jury de l'émission La France a un incroyable talent.



Son humour caustique et ravageur a fait fureur dans les salles de spectacle qui ont toutes fait le plein lors de ses venues. Véritable phénomène, ce quadragénaire aborde tous les thèmes dans ses one-man-shows. Son but : se moquer des clichés afin de mieux les dénoncer. En témoignent ses nombreuses vannes sur scène. "En France, est-ce que vendre des marrons chauds ou du maïs c'est le seul métier que l'on peut faire, nous les indiens ? Mais qui a besoin de maïs en toute urgence dans la rue franchement ?", plaisante-t-il avec le public.

Sugar Sammy s'est orienté vers ce métier très tôt. "C'est à l'âge de 17 ans que j'ai voulu monter sur scène. Mes parents m'avaient acheté la cassette vidéo du spectacle d'Eddie Murphy, Delirious. Je l'ai vu faire du stand-up pendant une heure et ce jour-là, j'avais décidé que c'était ça que je voulais faire", a-t-il confié lors d'un entretien. Ce canadien d'origine indienne parle quatre langues (anglais, français, hindi et Pendjabi) et possède un bagage culturel immensément large qui lui permet d'aborder des thèmes sensibles (racisme, l'intégration des nouveaux arrivants dans un pays, les stéréotypes liés à un groupe ethnique ou à un pays). L'humoriste s'est installé dans la capitale française en 2016 afin de proposer un spectacle dédié spécifiquement au public français.

À la conquête de la France

Sugar Sammy a posé ses valises à Paris pendant l'automne 2016. Le comédien s'est immergé dans la vie parisienne afin de mieux comprendre et cibler ce nouveau public qu'il souhaitait conquérir. Très rapidement son spectacle s'est retrouvé parmi les plus vus. Il dépeint avec beaucoup d'ironie et de caricature le comportement des habitants de la capitale française.



"Aller au restaurant en France c'est quelque chose de totalement différent des autres pays. Ici [en France, ndlr], on a l'impression qu'on dérange les serveurs quand on passe commande", raconte-t-il dans l'émission C à vous, avant de continuer : "Il est important pour moi d'écrire un spectacle sur mesure et bien spécifique à la France .(...) J'aime écrire sur tout ce que je vis".



L’improvisation fait partie de sa marque de fabrique. Chaque soir, la représentation est différente des autres. Un choix assumé, qui correspond à son envie de faire comme ses mentors Eddie Murphy et Richard Pryor, où l'art d'improviser fait partie intégrante de cette culture du stand-up américain. "Je trouve ça plus intéressant de changer chaque soir de vannes plutôt que d'être en autopilote avec un fil conducteur. Pour moi, c'est quelque chose de plus engageant".

Sugar Sammy va donc venir s’installer dans le fauteuil du jury de La France a un incroyable talent, à partir du 30 octobre 2018 sur la sixième chaîne. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi de participer au programme de M6, sa réponse est toute trouvée. "J'ai choisi de faire l'émission parce que je jugeais les français gratuitement alors je me suis dit pourquoi ne pas être payé pour ?"