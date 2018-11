TF1 et Karine Ferri saisissent le CSA contre Cyril Hanouna et "TPMP"

publié le 02/11/2018 à 10:27

Les relations entre le groupe TF1 et l'émission de C8 Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna, sont plutôt glaciales. Après la polémique lancées par TPMP, à la suite de la non venue dans l'émission de Camille Combal, ex-chroniqueur de Cyril Hanouna passé depuis sur TF1 pour présenter Danse avec les stars, c'est une autre escarmouche qui est née jeudi 1er novembre entre la chaîne et le présentateur.



En cause, un débat dans le talk-show mercredi 31 octobre, portant sur des photos dénudées de Karine Ferri datant de 2005 et réapparues dans la presse people belge, et diffusées à l'époque par Playboy. L'émission de C8, chaîne du groupe Canal+, demandait si cela pouvait problème à la co-présentatrice de Danse avec les stars. Un débat qui n'a pas plu à TF1, d'autant que les dites photos ont été diffusées (censurées) à l'antenne.

Jeudi 1er novembre, TF1 publiait un communiqué sur Twitter, dénonçant "les attaques régulières de Cyril Hanouna et de son équipe" dans TPMP. La Une explique que Karine Ferri est "l'objet d'une campagne systématique de dénigrement" ainsi que de "harcèlement moral que la direction de Canal de peut ignorer". TF1 rappelle que les photos privées avaient "donné lieu à une condamnation du titre (Playboy) à l'époque".

Karine Ferri a adressé un courrier de mise en demeure à C8, à la société de production ainsi qu'à Cyril Hanouna pour l'exploitation des photos. De plus l'animatrice et TF1 ont toutes deux décidé de saisir le CSA, conclut le communiqué.