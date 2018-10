publié le 12/10/2018 à 11:52

Il signe un retour musical tonitruant. Pascal Obispo, publie ce vendredi 12 octobre 2018 son nouvel album, sobrement intitulé Obispo. Un titre évocateur pour le chanteur de 53 ans, qui voit en cette appellation une sorte de retour en arrière. "C'est un retour aux sources à mon, un retour à mon ADN musical, à la musique qui m'a construit quand j'étais adolescent (...) J'ai l'impression d'avoir rajeuni", a-t-il raconté au micro de RTL.



Il y a quelques mois, le chanteur est allé acheter des grands cahiers et des stylos et l’envie de se raconter est réapparue. Ce nouveau disque est un album de réconciliation. Avec les mots mais aussi avec la pop-rock. Le rock est d'ailleurs la musique qui a construit Pascal Obispo. Tous les morceaux du disque ont son énergie up-tempo. Le piano et les cordes se font discrets et la voix est très en avant. Avec cet album co-réalisé, Pascal Obispo retrouve les riffs de sa jeunesse, "Je reviens à la source", chante-t-il au début du titre Je rentre.

"Obispo" est sorti vendredi 12 octobre 2018 Crédit : Mercury

Sur les quatorze chansons qui habillent l'album, l'interprète de Rien ne dure, joue de la guitare basse. Dans ce disque Pascal Obispo rend hommage à de nombreuses personnalités : Amy Winehouse, Alain Souchon ou bien encore Laurent Voulzy.

Sept artistes ont été conviés sur cet album de rencontre. Benjamin Biolay, Calogero, Julie [sa femme, ndlr], Isabelle Adjani ou bien encore Youssou N'dour sont présents. Obispo est sorti ce 12 octobre 2018 et Pascal partira sur les routes de France dès le 15 janvier 2019, avec notamment un passage les 12 et 13 février Salle Pleyel à Paris et le mois d'octobre 2019 dans les Zénith.