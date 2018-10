Ségolène Royal est l'invitée du Grand Jury dimanche

publié le 31/10/2018 à 11:58

Un retour sur le devant de la scène politique et médiatique. Ségolène Royal a publié ses mémoires, mercredi 31 octobre. Avec Ce que je peux enfin vous dire, l'ancienne ministre étrille François Hollande, Manuel Valls, Laurent Fabius sans oublier Emmanuel Macron, dans un manifeste écologiste et féministe.





Ségolène Royal vise d'abord ses anciens camarades socialistes et leurs attaques sexistes : celles de Lionel Jospin qui la nomma ministre de la Famille en 2000 parce que dit-il il n'a "personne d'autre" sous la main. François Hollande en prend aussi pour son grade, lui aussi l'a considéré, dit-elle, comme "une variable d'ajustement".

Cet ouvrage c'est aussi l'occasion de défendre son bilan en matière d'écologie. Tout ceci dans un contexte où elle est de plus en plus pressentie pour jouer un rôle central dans la campagne des élections européennes. À noter que l'autocritique n'a pas sa place dans ce livre-pamphlet qui ressemble aussi à un programme pour des élections à venir.

