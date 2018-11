publié le 03/11/2018 à 00:47

"Elle me disait qu'elle préférait me voir mort plutôt que homo". Les mots sont durs mais ils traduisent d'une relation très compliquée entre Stéphane Bern et sa mère. L'homme de médias et "monsieur patrimoine" de l'Élysée s'est largement confié dans l'émission Le Divan animé Marc-Olivier Fogiel sur France 3.



Stéphane Bern s'est notamment exprimé sur son homosexualité et de "l’impossibilité d'en parler à sa mère". L'animateur parle sans détour de cette relation si complexe : "C'est une mère tellement castratrice que ça vous la coupe". Mais il affirme cependant avoir pu parler de son homosexualité avec son père et a confié que "cela s'était très ben passé".

L'homme de média, connu pour son franc-parler, s'est aussi exprimé sur sa grand-mère. Avec des propos touchants, il a notamment affirmé : "Elle est avec moi tous les jours".

