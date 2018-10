publié le 28/10/2018 à 12:15

Journaliste passionné, animateur mythique.... Philippe Gildas est mort dans la nuit du 27 au 28 octobre des suites d'un cancer. Dès l'annonce de son décès, les réactions se sont multipliées pour saluer une carrière exceptionnelle.



Sur RTL, Marc-Olivier Fogiel a partagé sa peine. "Je suis vraiment très triste ce matin parce qu'on a travaillé des années ensemble à Canal et Philippe c'était la bienveillance incarnée, il était dans la transmission permanente"; a confié le présentateur de RTL Soir.

"Il a énormément apporté parce que l'actualité n'avait pas d’œillère pour lui", a également souligné Marc-Olivier Fogiel. À une époque où le mélange des genres n'existait pas à la télévision, Philippe Gildas avait su mêler sérieux et léger. "À l'époque, il y avait des frontières qui étaient extrêmement marquées. Lui, comme Yves Mourousi, n'a pas hésité à les dépasser", a souligné Marc-Olivier Fogiel.

"C'était un vrai chef de bande. Moi je me souviens à Canal de la façon dont, en permanence, il aidait. Il était le premier de cordée et il acceptait tout : l'autodérision, il aimait qu'on se moque de lui, il travaillait énormément. C'était un vrai patron. Il écoutait les idées des autres et il savait les mettre en valeur. Ce n'était pas quelqu'un d'autocentré. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde dans ses émissions."