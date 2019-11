"On n'est pas couché" : les noms des deux témoins de samedi révélés

publié le 01/11/2019 à 07:17

La valse des chroniqueurs continue dans On n'est pas couché. Cette saison, Laurent Ruquier accueille chaque samedi un binôme différent. Après la journaliste Sonia Mabrouk et l'écrivain Philippe Besson la semaine dernière, l'animateur sera accompagné ce samedi 2 novembre de l'auteure et journaliste Gaël Tchakaloff et du journaliste Franz-Olivier Giesbert.

Ce ne sera pas une première puisque que la première avait déjà officié dans l'émission de deuxième partie de soirée le 12 octobre dernier. Quant au second, il avait remplacé au pied levé Frédéric Beigbeder, qui s'était désisté avant le premier numéro de cette saison.

Ces deux témoins auront pour mission d'interroger les invités présents sur le plateau. À partir de 23h50, ils recevront notamment le numéro 2 des Républicains Guillaume Peltier, le groupe Bon Entendeur, l’humoriste Kev Adam, les acteurs Daniel Auteuil & Doria Tillier et l’écrivain Sylvain Tesson.