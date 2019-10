publié le 27/10/2019 à 02:06

Ce samedi 26 octobre, sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, Laurent Ruquier recevait Charlotte Gainsbourg. Accompagnée d'Yvan Attal, elle est venue présenter le film qu'il a réalisé et dans lequel ils jouent tous les deux, intitulé Mon chien stupide (sortie prévue le 30 octobre).

Charlotte Gainsbourg a été encensée Philippe Besson, l'un des deux chroniqueurs du jour, avec la journaliste franco-tunisienne Sonia Mabrouk. "Avant de parler du film, je voudrais parler de vous Charlotte. Moi j'ai envie, comme ça, a priori, avant toute chose, d'aimer ce que vous faites. Je me dis que c'est parce que ça fait 30 ans que j'aime tout ce que vous faites", confie l'écrivain.

"J'aime ce que vous faites dans la musique, j'aime ce que vous faites au cinéma, j'aime même quand vous faites des photos et que je vous vois comme ça dans des tenues en train de traverser une rue", poursuit-il.

"Je trouve qu'il y a chez vous une grâce, une élégance, une féminité, une fragilité, peut-être une violence contenue, peut-être une tristesse réprimée, il y a tout ça. Et du coup on vous aime et moi je vous aime", conclut Philippe Besson devant une Charlotte Gainsbourg à la fois gênée et souriante.