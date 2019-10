Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché".

publié le 25/10/2019 à 08:15

À qui le tour ? Depuis la rentrée de septembre 2019, les chroniqueurs changent toutes les semaines dans On n'est pas couché. Après Charles Consigny et Christine Angot, le dernier duo permanent aux côtés de Laurent Ruquier, plusieurs personnalités se sont succédé, comme Valérie Trierweiler ou encore Raphaël Enthoven.

La semaine dernière, la philosophe Adèle Van Reeth et l'écrivain Christophe Ono-dit-Biot ont pris place pour interroger les invités. Ce samedi 26 octobre, ils seront remplacés par la journaliste franco-tunisienne Sonia Mabrouk et l'écrivain dramaturge et scénariste français Philippe Besson.

Celle qui officie sur Europe 1 et Cnews et l'auteur d'Un personnage de roman, Macron par Besson (ed. Julliard) participeront aux interviews des divers personnalités invitées sur le plateau de France 2.

Un plateau comme toujours très éclectique puisque Laurent Ruquier et ses chroniqueurs d'un soir accueilleront notamment Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg pour le film Mon chien stupide, ou encore Jean-Michel Aphatie, qui viendra présenter son livre intitulé Mon service militaire (ed. Flammarion).