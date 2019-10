publié le 20/10/2019 à 02:04

Ce samedi 19 octobre, sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, Laurent Ruquier recevait Florent Pagny. Venu présenter son dernier album, Aime la vie, sorti le 7 juin dernier, le chanteur s'est également exprimé sur un débat de société actuel : la dépénalisation du cannabis en France.

Face aux chroniqueurs du jour, la philosophe Adèle Van Reeth et l'écrivain Christophe Ono-dit-Biot, le chanteur s'est dit favorable à la légalisation de la consommation de cette drogue, qui apparaît, selon lui, comme "la seule solution" pour éradiquer le trafic et la délinquance. En évoquant les trafics internationaux à grande échelle, le chanteur explique : "A un certain moment, ça prend des proportions tellement grandes que finalement, pour tout gérer, tout savoir et tout calibrer, c'est de légaliser".

Une façon de savoir "qui consomme, ce qu'il consomme" et de "calmer toute cette petite délinquance". Et de conclure : "Ce n'est pas parce qu'on va légaliser la drogue que tout le monde va se droguer".

« On empêchera jamais les gens de consommer : la seule solution c’est de légaliser. » @florentpagny au sujet du cannabis #ONPC pic.twitter.com/6kjdeGvLy5 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) October 19, 2019