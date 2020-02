publié le 08/02/2020 à 14:00

Laurent Ruquier n'accueille pas moins de sept invités ce samedi 8 février sur le plateau de l'émission On n'est pas couché (diffusée sur France 2 à partir de 23h20).

La chanteuse Clara Luciani interprétera en live Ma sœur, titre qui fait partie des cinq morceaux inédits de la super-édition de son album Sainte Victoire.

Les acteurs François Berléand et François-Xavier Demaison viendront parler de leur pièce de théâtre Par le bout du nez de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, et avec Bernard Murat à la mise en scène.

L'apnéiste français Guillaume Néry, double champion du monde dans sa spécialité (plongée en poids constant), sera présent sur le plateau. Il parlera de ses exploits. En février 2019, il a posté une vidéo intitulée One breath around the world sur YouTube. Il a dépassé les dix millions de vue en un an.

Côté littérature, Laurent Ruquier a invité Pierre Assouline qui viendra parler de son livre Tu seras un homme, mon fils (éditions Gallimard) mais aussi Ulrich Cabrel et Étienne Longueville, auteurs de Boza ! (éditions Philippe Rey).

Les témoins de ce 8 février

Et comme chaque semaine, Laurent Ruquier aura à ses côtés deux personnalités dans les fauteuils des témoins : il s'agit de Valérie Trierweiler et Nicolas Poincaré, qui feront une nouvelle apparition ensemble. Ils étaient déjà présents en même temps le samedi 11 janvier dernier.