VIDÉO - Le voyage éblouissant de l'apnéiste Guillaume Néry au cœur des océans

One Breath Around The World

publié le 15/02/2019 à 02:25

Ce sont des images à couper le souffle. L'apnéiste français Guillaume Néry a mis en ligne début février un court-métrage éblouissant de 12 minutes : "One Breath Around The World".



Dans cette vidéo, vue par près de 6 millions de personnes sur Facebook, le double champion du monde de 36 ans nage parmi les cachalots ou les baleines, et parcourt des vestiges engloutis.

Un voyage abyssal dans les profondeurs des océans tourné aux quatre coins du globe : au large de l'île Maurice, du Mexique, des Philippines, du Japon, de la Finlande, de la Polynésie française mais aussi à Nice, dont le plongeur est originaire.

Une immersion hypnotique que Guillaume Néry décrivait ainsi dans les pages du Figaro, il y a quelques semaines : "un grand voyage en une seule apnée, une ode à notre planète eau, forte à la fois symboliquement et esthétiquement".